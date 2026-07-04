السفارة الأمريكية ببيروت: نقف بجانب الشعب اللبناني ليشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا

أكدت السفارة الأمريكية في بيروت، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني، مشددة على دعمها لمسيرته نحو مستقبل أكثر إشراقًا يسوده السلام والازدهار.

وقالت السفارة، في رسالة نشرتها عبر منصة "إكس" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، إن الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية لا يقتصر على إحياء المبادئ التأسيسية التي قامت عليها الولايات المتحدة، بل يشمل أيضًا الاحتفاء بصداقاتها الراسخة التي أسهمت في تشكيل تاريخها، وفي مقدمتها علاقتها مع لبنان.

وأضافت أن الولايات المتحدة تقف "بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقًا، مستقبل يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها"، مؤكدة استمرار دعمها للبنان وشعبه.