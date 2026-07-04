 ترامب يصدر عفوا عن 11 مدانا بينهم متهمون في قضايا بيئية - بوابة الشروق
السبت 4 يوليه 2026 11:59 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

توقعاتك لـ مباراة مصر وأستراليا؟
النتـائـج تصويت

ترامب يصدر عفوا عن 11 مدانا بينهم متهمون في قضايا بيئية

واشنطن - أ ش أ
نشر في: السبت 4 يوليه 2026 - 11:20 ص | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2026 - 11:20 ص

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر عفوا عن 11 شخصا، بينهم 9 أفراد أدينوا بانتهاك "قانون الهواء النظيف" من خلال التلاعب بأنظمة انبعاثات السيارات.

وكتب ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أنه وقع على قرارات عفو لصالح هؤلاء الأشخاص الذين وصفهم بـ"المضطهدين" في عهد سلفه جو بايدن، قائلا: "إنهم كانوا في السجن أو في طريقهم إليه، لمجرد إصلاح سياراتهم".

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" أن قرار العفو شمل رجل الأعمال الأمريكي جاك أبراموف وشريكه السابق آدم كيدان، المدانين بتهم احتيال، إلى جانب تسعة أشخاص أدينوا بمخالفات بيئية.

وجاء قرار العفو بعد أن وقع ترامب، الاثنين الماضي، مذكرة وجه فيها وكالة حماية البيئة الأمريكية بأنه يحق للأمريكيين إصلاح سياراتهم على النحو المناسب لهم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه ترامب سلسلة من قرارات العفو خلال ولايته الثانية، لاسيما لصالح حلفائه والشخصيات العامة، وأولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم من أنصار تيار سياسي معين، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك