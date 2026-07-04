دافع توني بوبوفيتش المدير الفني لمنتخب أستراليا عن قراره المثير للجدل بعد توديع كأس العالم بالخسارة أمام مصر بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي بالتعادل 1-1.

فاجأ بوبوفيتش الكثيرين باستبدال الحارس الأساسي باتريك بيتش، ليشارك مكانه الحارس المخضرم ماتيو رايان قائد الفريق في اللحظات الأخيرة قبل ركلات الترجيح.

ولكن رايان لم ينجح في التصدي لأي ركلة ترجيح، ليتأهل الفراعنة.

وأكد الحارسان بيتش ورايان أنهما لم يكونا على علم بقرار المدرب قبل مواجهة مصر.

وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن بيتش (22 عاما) توجه إلى البطولة وهو الحارس الاحتياطي، لكن في مفاجأةٍ غير متوقعة، شارك أساسيًا في جميع المباريات وأثبت جدارته، ليتم استبداله في الوقت الإضافي من مباراة دور الـ32 ضد مصر في دالاس، مع اقتراب ركلات الترجيح.

وقال بيتش لوسائل الإعلام الأسترالية معلقًا على هذا القرار "القرار يخص المدرب، وعلمت به في نفس توقيت الذي علمه الجميع"، مضيفا "يبدو أن هناك خطة وضعت، ولم نكن من المفترض أن نعرفها".

تابع "اتخذ المدربون قرارًا، وبقدر ما يتعلق الأمر بالأمر، فأنا ورايان هنا لنقوم بواجبنا على أكمل وجه، بما يخدم مصلحة الفريق ويحقق أفضل النتائج".

وأكد رايان أيضا أنه لم يكن على علم بقرار مشاركته في اللحظات الأخيرة، قائلا "لا.. لم يتم إبلاغئ بشيء".

دافع بوبوفيتش عن هذه المخاطرة، قائلًا إنه فخور بالفريق.

وقال مدرب أستراليا في المؤتمر الصحفي "لم تنجح الخطة، لذا يمكننا النظر في أسبابها من جوانب عديدة، ولكن بالنظر إلى خبرة ماتيو رايان وأعتقد أنكم إذا نظرتم إلى سجله في صد ركلات الترجيح، فستدركون أهمية ذلك".

وأضاف "شعرنا أن خبرة ماتيو ستكون العامل الحاسم".