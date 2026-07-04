بدأت إيران رسميا، صباح السبت، مراسم تشييع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، التي ستستمر ستة أيام وتشمل محطات في العراق، قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد، وتوافد آلاف المشيعين منذ الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبير، حيث يسجى نعش خامنئي، وهم يحملون رايات حمراء كتب عليها "الشهيد".

وهتف المشاركون: "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل" و"الثأر الثأر"، بحسب صحافي في وكالة "فرانس برس" في المكان.

وكان تدفق المشاركين إلى المكان قد بدأ منذ الفجر، وارتدى معظمهم اللون الأسود، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتوافد آلاف الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير، السبت، للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وفق ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس"، وذلك قبيل الموعد الرسمي لبدء الجنازة.

وامتلأت الباحة الرئيسية للمجمع الضخم بالحشود، في حين فرضت السلطات قيودا واسعة النطاق على المرور في أنحاء العاصمة، وسار المشيعون كيلو مترات عدة للوصول إلى الموقع.

إلى ذلك، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إيران تسعى بقوة إلى التوصل لتسوية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن قررت تعليق المفاوضات مع طهران لمدة أسبوع لإتاحة إقامة جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، التي انطلقت رسميا في إيران.

وأوضح ترامب، خلال كلمة ألقاها في احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة "أمريكا 250" في جبل رشمور بولاية ساوث داكوتا، أن القرار جاء في إطار ما وصفه بـ"المهلة" التي منحتها واشنطن لإيران، قائلا: "إنهم يريدون التسوية بشدة، لقد منحناهم إجازة لمدة أسبوع لإقامة جنازته لأننا لطفاء".

وفي سياق حديثه، أشاد ترامب بالقدرات العسكرية الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك "أقوى جيش وأكثره نفوذا في العالم"، واعتبر أن بلاده حققت انتصارات كبرى عبر تاريخها، بما في ذلك الحربان العالميتان، كما زعم أن الولايات المتحدة "هزمت فنزويلا في يوم واحد" و"ألحقت هزيمة نكراء بإيران"، معتبرا أن هذه التطورات دفعت طهران إلى السعي لإبرام تسوية مع واشنطن.