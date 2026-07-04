شئون الحرمين تواصل رفع جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والزوار

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشئون الحرمين مواصلة تنفيذ خططها التشغيلية والميدانية المكثفة لتهيئة المسجد الحرام ورفع جاهزيته لاستقبال المعتمرين والزوار، بما يوفر الأجواء الإيمانية المناسبة لأداء العبادات بكل يسر وطمأنينة.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية أن الهيئة تركز جهودها على تقديم منظومة خدمات متكاملة، تهدف إلى تعزيز راحة قاصدي المسجد الحرام، من خلال رفع كفاءة الخدمات الميدانية والتنظيمية، بما يضمن انسيابية الحركة ويُسهم في تمكين المعتمرين والزوار من أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء آمنة ومريحة.