كييف: مقتل شخصين وإصابة 17 في هجمات روسية على أربع مقاطعات بجنيبروبتروفسك

شنّت القوات الروسية، خلال الساعات الماضية، سلسلة هجمات استهدفت أربع مقاطعات في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، باستخدام الطائرات المسيّرة والقنابل الموجهة من الجو، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة، حسبما أفادت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية للأنباء اليوم السبت.

وجاء ذلك في بيان نشره على تطبيق "تليجرام" أولكسندر هانجا، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، حيث أوضح أن القوات الروسية نفذت قرابة 20 هجوماً على المقاطعات الأربع، مستخدمةً الطائرات بدون طيار والقنابل الجوية.

وبحسب هانجا، فقد طالت الأضرار البنية التحتية في كل من مجتمعي هليوفاتكا وزيلينودولسك التابعين لمقاطعة كريفي ريه، بالإضافة إلى مجتمع بياتيخاتكي في مقاطعة كاميانسكي.

وفي مقاطعة نيكوبول، تعرضت مارهانيتس وبوكروفسك وميروف للقصف، حيث تضررت محطة وقود، وأُصيب رجل -53 عاما- بإصابات طفيفة.

أما في مقاطعة سينيلنيكوف، فقد استهدفت الهجمات مجتمعي ميكولايفكا وفاسيلكيفكا، مما تسبب في أضرار لحقت بمؤسسة محلية، وعدد من المباني السكنية، والمركبات.

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل شخص واحد، ونقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى وهم في حالة متوسطة (رجلان يبلغان 32 و40 عاماً، وامرأة تبلغ 50 عاماً).

وفي تطور لاحق، أفادت معلومات محدثة بأن رجلاً مسناً (75 عاماً) فارق الحياة متأثراً بإصابته جراء هجوم الأمس الذي استهدف منطقة فاسيلكيفكا، ليرتفع إجمالي المصابين في ذلك الهجوم إلى 11 شخصا.

ويُذكر أن منطقة دنيبروبتروفسك كانت تعرضت، في الثاني من يوليو الجاري، لأكثر من 10 هجمات باستخدام المسيّرات والمدفعية والصواريخ، أسفرت عن إصابة 10 أشخاص، في تصعيد مستمر للهجمات الروسية على المنطقة.