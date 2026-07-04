بابا الفاتيكان يلقي الضوء على محنة المهاجرين خلال زيارته إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

من المقرر أن يزور بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر جزيرة لامبيدوزا الإيطالية اليوم السبت لجذب الانتباه لمحنة المهاجرين، الذين يخاطرون بحياتهم لعبور البحر المتوسط، وغالبا ما يكون ذلك على متن قوارب غير صالحة للإبحار.

وتعتبر الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6000 نسمة وتقع بين صقلية وتونس، منذ زمن طويل واحدة من المراكز الرئيسية للمهاجرين الذين يسافرون من أفريقيا إلى أوروبا.

وسيبدأ ليو إقامته بزيارة إلى مقبرة الجزيرة للإعراب عن تعازيه وتعاطفه مع الذين فقدوا أرواحهم في البحر المتوسط. وسيتوجه بعد ذلك إلى نصب تذكاري للمهاجرين وسيلتقي مع بعض الأشخاص الذين قاموا بالرحلة بأنفسهم قبل أن يقيم قداسا في الهواء الطلق.

يذكر أن أعداد الضحايا والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط بلغوا 35 ألفا و57 مهاجرا، منذ بدء المنظمة الدولية للهجرة في تعدادهم عام 2014.

وفقد العدد الأكبر من المهاجرين في طريق وسط البحر المتوسط والذي يشمل في الغالب القوارب المنطلقة من سواحل ليبيا وتونس نحو الجزر الإيطالية القريبة، حيث بلغ عددهم 26 ألفا و780 مهاجرا بينما وصل عددهم إلى أربعة آلاف و799 في غرب المتوسط وثلاثة آلاف و300 في شرق المتوسط.

وتنتقد منظمات إنقاذ غير حكومية وأخرى داعمة لقضايا المهاجرين، القيود التي تفرضها الحكومة اليمينية في إيطاليا على أنشطة الإنقاذ في البحر، وسياسات الاتحاد الأوروبي المتشدد ضد الهجرة.