إيران تبدأ مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق خامنئي اليوم

تبدأ مراسم التشييع الشعبية الضخمة للمرشد الإيراني الأعلى السابق آية الله علي خامنئي اليوم السبت، بعد أشهر من مقتله في غارة جوية إسرائيلية في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

ومن المقرر أن تقام المراسم على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الإيرانية طهران، قبل نقل جثمان خامنئي إلى مدينة قم المقدسة في إيران وإلى العراق. ومن المقرر أن يتم دفن جثمان المرشد الأعلى السابق في مسقط رأسه بمدينة مشهد يوم الخميس المقبل.

وقتل خامنئي عن عمر (86 عاما) في غارة جوية استهدفت مقر إقامته الرسمي في طهران في 28 فبراير. وأعقب مقتله أكثر من خمسة أسابيع من القتال بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، والذي جذب الجماعات المدعومة من إيران ومن بينها حزب الله اللبناني، قبل أن يتفق ممثلون عن الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار في أوائل أبريل.

وبصفته المرشد الأعلى، كان خامنئي أعلى سلطة سياسية ودينية في إيران، وله الكلمة الأخيرة في جميع القضايا الاستراتيجية، وقد حكم الجمهورية الإسلامية بصرامة تامة حتى وفاته.

وسيراقب المراقبون ظهور نجل خامنئي، مجتبى خامنئي، الذي تم تعيينه مرشدا أعلى جديدا لإيران بعد أسبوع من مقتل والده. وأصيب مجتبى خامنئي بجروح خطيرة في الهجوم الذي أدى إلى مقتل والده ولم يظهر علنا منذ تعيينه، مما أثار تكهنات حول صحته.