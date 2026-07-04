أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي، تقدم منتخب مصر إلى المركز الـ24 في التصنيف العالمي المباشر الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك عقب الفوز على منتخب أستراليا والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء تقدم منتخب مصر بعد مشواره المميز في البطولة، والذي شهد عدم تعرضه لأي هزيمة خلال أول أربع مباريات، حيث استهل الفراعنة مشوارهم بالتعادل أمام بلجيكا، ثم الفوز على نيوزيلندا، واختتم دور المجموعات بالتعادل مع إيران، ليحتل المنتخب المركز الثاني في مجموعته ويحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وواصل المنتخب المصري عروضه القوية في دور الـ32، بعدما تغلب على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليحقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مرتقبًا مع منتخب الأرجنتين، مساء الثلاثاء المقبل الموافق 7 يوليو، على ملعب أتالانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة منتظرة تجمع بين محمد صلاح وليونيل ميسي.

ويدخل الفراعنة اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حافظوا على سجلهم خاليًا من الهزائم في النسخة الحالية من كأس العالم، وسط طموحات بمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي لأول مرة.