أكد لويس دياز، نجم منتخب كولومبيا، أن فريقه كان قادرًا على تسجيل المزيد من الأهداف خلال مواجهة غانا، رغم الاكتفاء بفوز ثمين بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح دياز، في تصريحات لشبكة «بي إن سبورتس»، أن المنتخب الكولومبي قدّم أداءً قويًا وخلق العديد من الفرص، مشيرًا إلى أن الأهم في مثل هذه المواجهات هو تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي.

وقال: "كان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف، وهذا ما سعينا إليه، لكن الأهم هو التأهل. أرى أن جائزة رجل المباراة تعود إلى الفريق بأكمله، وليس لفرد بعينه".

وأضاف: "نواصل العمل بهدوء وتواضع، ونسعى للتحسن من مباراة لأخرى، وهو ما يظهر في أدائنا داخل الملعب".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الأجواء في كولومبيا رائعة حاليًا، وهناك احتفالات كبيرة من الجماهير. أشعر بسعادة كبيرة بالدعم الذي نحظى به، والبلاد تعيش لحظة استثنائية بعد هذا الفوز".

وسجل جون أرياس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14، ليقود منتخب كولومبيا إلى التأهل لدور الـ16، حيث يواصل مشواره في البطولة بثقة وطموح كبيرين.