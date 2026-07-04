الداخلية تضبط المتهمين بالاعتداء على مراقبي الثانوية العامة لمنعهما شقيقتهما من الغش بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على ثلاثة متهمين لاعتدائهم على مراقبي لجان امتحانات الثانوية العامة، بإلقاء الحجارة على سيارة كانت تقلهم عقب انتهاء الامتحانات، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم وإحداث تلفيات بالسيارة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية أثناء إلقائهم الحجارة على سيارة "ميكروباص" كانت تقل عددًا من مراقبي لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 2 يوليو الجاري، تلقى مركز شرطة منشأة أبو عمر بلاغًا من سائق، مقيم بالشرقية، أفاد بأنه أثناء قيادته سيارة ميكروباص وبرفقته عدد من مراقبي لجان امتحانات الثانوية العامة بإحدى المدارس التابعة لدائرة المركز، لتوصيلهم إلى منازلهم عقب انتهاء أحد الامتحانات، فوجئ بثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية يلقون الحجارة على السيارة، ما أسفر عن إصابة اثنين من المراقبين بجروح متفرقة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فضلًا عن حدوث تلفيات بالسيارة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، كما ضبطت مرتكبيها، وهم ثلاثة أشخاص، بينهم شقيقان وصديق أحدهما، وهو مالك الدراجة النارية، وجميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية.

وبمواجهتهم اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة لإخفاق شقيقة اثنين منهم في الامتحان، وعدم تمكنها من الغش.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.