أوكرانيا: مقتل وإصابة نحو 1200 عسكري روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و408 آلاف و340 فردا، من بينهم 1190 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم السبت.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12074 دبابة، و24869 مركبة قتالية مدرعة، و45325 نظام مدفعية، و1913 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1469 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و1815 نظاما أرضيا آليا، و389110 طائرة مسيرة، و4847 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و115644 من المركبات وخزانات الوقود، و4385 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.