مسئول روسي: مضيق هرمز أصبح سلاحا استراتيجيا لإيران لا يقل عن النووي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تمثل أساسا لمفاوضات مستقبلية، لكنه توقع أن تكون عملية التوصل إلى اتفاقات نهائية "معقدة للغاية"، في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن ميدفيديف قوله إن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لإيران "سلاحا لا يقل قوة عن السلاح النووي"، مضيفا أن لدى طهران "سلاحا احتياطيا" يتمثل في مضيق باب المندب.

وأضاف أن رفع العقوبات عن إيران سيواجه عقبات، معتبرا أن "ليس كل الأمريكيين يرغبون في رفع العقوبات"، وأن التوصل إلى تفاهم بشأن تخصيص أموال لإعادة إعمار إيران سيكون "صعبا للغاية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الروسي.

وفي سياق متصل، قال ميدفيديف، في تصريحات نقلتها وكالة "تاس"، إن الهجوم الأمريكي على إيران "لم يكن مبررا على الإطلاق"، مؤكدا أنه "لم تكن هناك أي ذريعة" لتنفيذه.

واعتبر المسئول الروسي أن الولايات المتحدة شنت هجومها على إيران في وقت كانت فيه المفاوضات جارية، وهو ما قال إنه يعكس "انهيار القانون الدولي".