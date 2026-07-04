هبوط طائرة تقل مستشارا لرئيس وزراء بنجلاديش اضطراريا

هبطت طائرة تابعة لشركة نوفو إير متجهة إلى بلدة "كوكس بازار" في جنوب شرق بنجلاديش، اضطراريا في مطار "حضرة شاه جلال" الدولي ، بعد أن تعرضت لعطل فني، بعد وقت قصير من الإقلاع، حيث كان مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية والطيران المدني همايون كبير بين الركاب.

وكانت الرحلة (في.كيو-935) التابعة للشركة، قد غادرت دكا حوالي الساعة السادسة و50 دقيقة مساء. وقال همايون كبير إنه بعد حوالي 10 إلى 15 دقيقة من الإقلاع، رصد الطاقم مشكلة فنية عندما لم تنسحب معدات الهبوط بشكل طبيعي، حسب صحيفة (ديلي صن) التي تصدر في بنجلاديش اليوم السبت.

وقال المستشار إن الطيار قام بالعديد من المحاولات غير الناجحة لسحب معدات الهبوط قبل أن يقرر العودة إلى دكا كإجراء احترازي.

وأضاف "بفضل الله، هبطت الطائرة بسلام وتم تجنب وقوع حادث كبير".

وفي أعقاب الحادث، شدد المستشار على الحاجة إلى إجراءت فحص أكثر صرامة لصلاحية الطائرات القديمة على الطيران والتي تشغلها شركات خاصة.