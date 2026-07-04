نقابة المحامين السورية: تعليق المرافعات ساعتين حداداً ‏على ‏ضحايا تفجير دمشق

أعلنت نقابة المحامين في سوريا، اليوم السبت، تعليق المرافعات أمام ‏جميع ‏المحاكم في المحافظات لمدة ساعتين يوم غد الأحد، ‏حداداً على أرواح المحامين ‏الذين قتلوا جراء التفجير ‏الإرهابي الذي استهدف مقهى في ‏محيط القصر العدلي ‏بدمشق‎.‎

وقالت النقابة، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): "تعليق المرافعات سيكون من الساعة الحادية ‏عشرة صباحاً ‏وحتى الواحدة ظهراً، وفاءً لأرواح ‏المحامين الذين ارتقوا أثناء ‏أداء رسالتهم المهنية، وتعبيراً ‏عن الحزن والتضامن مع أسرهم ‏وزملائهم‎".

وبينت أن القرار يأتي تأكيداً على مكانة مهنة ‏المحاماة ‏ورسالتها في الدفاع عن الحقوق وترسيخ العدالة ‏وسيادة القانون، ‏وإجلالاً لتضحيات المحامين الذين ارتقوا ‏جراء الهجوم‎.‎

‎‎وأعربت النقابة عن تضامنها مع ذوي الضحايا، مشددة ‏على أن ‏استهداف العاملين في قطاع العدالة يمثل اعتداءً ‏على رسالة ‏القانون والمؤسسات القضائية‎.‎

‎وكان تفجير إرهابي استهدف مقهى في محيط ‏القصر ‏العدلي بدمشق أول أمس الخميس؛ ما أسفر عن ‏مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين، ‏أكدت سوريا ‏أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن ‏مواصلة ‏جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن ‏والاستقرار.