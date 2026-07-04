نقابة المحامين السورية: تعليق المرافعات ساعتين حداداً ‏على ‏ضحايا تفجير دمشق

أعلنت نقابة المحامين في سوريا، اليوم السبت، تعليق المرافعات أمام جميع المحاكم في المحافظات لمدة ساعتين يوم غد الأحد، حداداً على أرواح المحامين الذين قتلوا جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق.
وقالت النقابة، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): "تعليق المرافعات سيكون من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وفاءً لأرواح المحامين الذين ارتقوا أثناء أداء رسالتهم المهنية، وتعبيراً عن الحزن والتضامن مع أسرهم وزملائهم".
وبينت أن القرار يأتي تأكيداً على مكانة مهنة المحاماة ورسالتها في الدفاع عن الحقوق وترسيخ العدالة وسيادة القانون، وإجلالاً لتضحيات المحامين الذين ارتقوا جراء الهجوم.
وأعربت النقابة عن تضامنها مع ذوي الضحايا، مشددة على أن استهداف العاملين في قطاع العدالة يمثل اعتداءً على رسالة القانون والمؤسسات القضائية.
وكان تفجير إرهابي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق أول أمس الخميس؛ ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين، أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار.