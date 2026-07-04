صوت الشهيد المنسي يظهر في احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية: أنا لسه عايش

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًّا بعنوان «العبور الثالث»، وذلك خلال فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية الجديدة «الأوكتاجون» بالعاصمة الجديدة.

وسلط الفيلم الضوء على المشروع كجزء من مسار تنموي متكامل تنفذه للدولة، يتم بسواعد المصريين في مختلف المجالات، امتدادًا لتاريخ مصري طويل تشارك القوات المسلحة كجزء منه في حماية الوطن.

وتضمن الفيلم عرض مقطع صوتي للشهيد العقيد أحمد منسي، على لقطات توثق اللحظات التي سبقت استشهاده، قال فيها: «أنا لسة عايش في هجوم جماعة الدواعش التكفيريين، ويمكن دي تكون آخر لحظات ليا في الدنيا».

ويشهد الرئيس السيسي، الافتتاح الرسمي لمقر القيادة الاستراتيجية الجديدة بالعاصمة الجديدة، إيذانًا ببدء تشغيل هذا الصرح الاستراتيجي الذي يمثل إحدى أبرز المشروعات العسكرية والإدارية الحديثة.

ويعد مقر القيادة الاستراتيجية الجديد نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، حيث يهدف إلى توفير مركز متكامل لإدارة ومتابعة مختلف القطاعات والمؤسسات الحيوية، من خلال منظومات تقنية متقدمة وتجهيزات أمنية عالية الكفاءة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين مختلف الجهات.

ويأتي افتتاح المقر في إطار رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية العسكرية والإدارية، وبناء منظومة قيادة متطورة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يدعم الحفاظ على الأمن القومي، ويرفع من كفاءة إدارة مختلف المهام الاستراتيجية.

ويؤكد هذا المشروع استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير مؤسساتها الاستراتيجية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويُرسخ مكانة مصر وقدراتها في حماية أمنها القومي وصون مقدراتها.