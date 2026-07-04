أعلن نادي مودرن سبورت مساء اليوم السبت، التعاقد مع كريم يحيى، لتدعيم مركز الظهير الأيمن في الموسم المقبل.

ولم يكتفِ نادي مودرن سبورت بهذه الصفقة؛ بل أتم تعاقده أيضاً مع 3 لاعبين آخرين وهم: سيد صبحي حارس مرمى نادي القناطر الخيرية، بعقد يمتد لـ 5 مواسم بعد دفع المقابل المادي لناديه ومحمود الحلواني مدافع نادي السكة الحديد، ومصطفى جمال صانع ألعاب فريق "جي".

وكان نادي مودرن سبورت قد أعلن في وقت سابق رحيل أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقب انتهاء مشوار الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.