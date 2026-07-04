رئيس وزراء باكستان يدعو الشركات التركية لتوسيع استثماراتها بالقطاعات الرئيسية في بلاده

دعا رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، الشركات التركية إلى توسيع نطاق استثماراتها في القطاعات ذات الأولوية في باكستان، بما في ذلك الطاقة والتعدين والمعادن والبنية التحتية والنقل البحري واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة التحويلية والزراعة والخصخصة.

وعقد رئيس الوزراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى المجموعات التجارية والمؤسسات الصناعية في تركيا بمدينة إسطنبول، مؤكدا التزام باكستان بتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات التركية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

كما التقى برئيس شركة تشاليك هولدينج، أحمد جاليك، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "البيرق"، أحمد البيرق، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا، رفعت حصارجيكلي أوغلو، بحسب ما أفاد به الجناح الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي.

واقترح إنشاء آلية مؤسسية منظمة للتفاعل المنتظم بين القطاع الخاص في البلدين، كما دعا اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا إلى قيادة وفد تجاري رفيع المستوى لزيارة باكستان بهدف الاطلاع المباشر على فرص الاستثمار الناشئة.

وأعرب قادة الأعمال الأتراك عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة باكستان، ولتحسن مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للمستثمرين.