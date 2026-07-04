• قوات "المقاومة الوطنية" الموالية للحكومة قالت إن الخلية تتبع الحوثيين، دون تعليق فوري من الجماعة

أعلنت قوات "المقاومة الوطنية" الموالية للحكومة اليمنية، السبت، القبض على خلية قالت إنها أقرت باغتيال مراسل قناة "العربية" السعودية محمد عيضة، في محافظة حضرموت (شرق).

جاء ذلك في بيان صادر عن الإعلام العسكري في "المقاومة الوطنية" التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، نشرته عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وطارق صالح، هو نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي قتل على يد الحوثيين بعد مواجهات بالعاصمة صنعاء نهاية 2017.

وذكر البيان، أن "الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، وبالتعاون مع جهاز أمن الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، تمكنت من اعتقال شخصين فيما لا تزال تتابع شخصا ثالثا ضمن خلية اغتيالات اعترفت باغتيال الصحفي محمد عيضة، في مدينة المكلا" بحضرموت.

وأضاف أن "الخلية تم القبض عليها في مدينة عدن وتعمل لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن هذه الاتهامات.

وفي 24 يونيو الماضي، أعلنت السلطات اليمنية في محافظة حضرموت مقتل الصحفي محمد عيضة، مراسل قناتي "العربية" و"الحدث"، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة المكلا، في حادثة هزّت الأوساط الإعلامية والمجتمعية بالمحافظة، وقوبلت بإدانات محلية ودولية واسعة، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

ورغم بعض المواجهات بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ أبريل 2022 تهدئة من حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة الشرعية، وعناصر جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر 2014.

وأدت الحرب إلى تضرر معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، وسط تحركات أممية مستمرة للدفع بعملية السلام في البلاد.