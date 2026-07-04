نجح منتخب المغرب في التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وتغلب منتخب المغرب، على نظيره، كندا، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، السبت، على ملعب فانكوفر، لحساب منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026.

وسينتظر منتخب المغرب في الدور المقبل، الفائز من مباراة فرنسا أمام باراجواي، المُقرر إقامتها في الثانية عشر صباح غدٍ، الأحد، على ملعب فيلادلفيا.

وسيخوض منتخب المغرب مباراته أمام الفائز من باراجواي أمام فرنسا، في بطولة كأس العالم 2026 في الحادية عشر مساء الخميس المقبل، 9 يوليو الجاري، على ملعب بوسطن، لحساب منافسات الدور ربع النهائي للمونديال.

يُذكر أن منتخب المغرب كان تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022، في قطر، حيث خسر أمام فرنسا حينها، قبل أن يخسر أمام كرواتيا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.