الأسترالي فغاني حكما لمباراة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم حكام مباراة المكسيك، أمام إنجلترا، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب المكسيك، نظيره، إنجلترا، في الثالثة صباح بعد غدٍ، الإثنين، على ملعب أزتيكا، في المكسيك، لحساب منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إسناد مباراة المكسيك أمام إنجلترا، للأسترالي ذو الأصول الإيرانية، علي رضا فغاني، على أن يعاونه، جورج لاكرينديس، كمساعد أول، وأندرو ليندساي، كمساعد ثاني.

ومن المُقرر حسب البيان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن يكون المغربي، جلال جيد، حكمًا رابعًا في تلك المباراة، فيما يكون مواطنه، زكريا برينسي حكمًا خامسًا.

وسيتواجد على تقنية الفيديو في مباراة المكسيك، وإنجلترا، الكولومبي، نيكولاس جالو، ويعاونه التشيلي، خوان لارا، بجانب الفنزويلي، خوان سوتو.