فرنسا تفوز على باراجواي وتتأهل لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العالم

تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على نظيره منتخب باراجواي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وسجل كيليان مبابي هدف الفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، تحصل عليها ديزيري دوي، بعد مراوغة ناجحة داخل منطقة الجزاء.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى في ظل التكتل الدفاعي الكبير لمنتخب باراجواي أمام استحواذ سلبي على الكرة من منتخب فرنسا دون خطورة على المرمى.

وجاءت أول تسديدة على المرمى من قبل المنتخب الفرنسي في الدقيقة 35 عن طريق المدافع الأيمن جول كوندي تصدى لها أورلاندو خيل حارس مرمى باراجواي بسهولة.

وفي الشوط الثاني نشط المنتخب الفرنسي بحثًا عن الفوز قبل الأشواط الإضافية، فيما حافظ منتخب باراجواي على تنظيمه الدفاعي المحكم.

وجاءت الانفراجة عبر البديل ديزيري دوي، بعدما تحصل على ركلة جزاء بمهارة فردية خالصة، بعد مراوغة ثلاثة مدافعين من باراجواي داخل منطقة الجزاء، ثم تعرض للعركلة، ليعود الحكم بعدها إلى تقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء.

وسدد مبابي ركلة الجزاء بهدوء أرضية زاحفة على يسار حارس مرمى باراجواي الذي اختار الارتماء جهة اليمين، في الدقيقة 70 من عمر المواجهة.

وفي الوقت المتبقي من المباراة حاول منتخب باراجواي العودة في النتيجة عبر هجمات مرتدة سريعة، فيما حاول منتخب فرنسا استغلال المساحات المتاحة لتسجيل هدف تعزيز الانتصار، ولكنه اصطدم ببراعة الحارس أورلاندو خيل.

وبهدفه في مباراة اليوم سجّل كيليان مبابي مع منتخب فرنسا في كأس العالم نفس عدد الأهداف التي سجّلها كلٌّ من تيري هنري، وأوليفييه جيرو، وزين الدين زيدان، وكريم بنزيما مجتمعين، بواقع 19 هدفاً.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدًا في الدور ربع النهائي، مع المنتخب المغربي يوم الخميس المقبل، بعدما تأهل في وقت سابق من مساء السبت، بالفوز على كندا بنتيجة 3-0.