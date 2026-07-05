صراع هدافي كأس العالم يشتعل بين ميسي ومبابي قبل مواجهة مصر والأرجنتين

تزداد حدة الصراع على لقب هداف بطولة كأس العالم الحالية، 2026 والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، بين الثنائي كيليان مبابي وليونيل ميسي، مع وصول البطولة لمراحلها المتقدمة.

وسجل كيليان مبابي هدف الفوز لمنتخب فرنسا أمام باراجواي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، تحصل عليها ديزيري دوي، بعد مراوغة ناجحة داخل منطقة الجزاء.

ووصل مبابي للهدف رقم 7 في النسخة الحالية، في صدارة جدول ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل مواجهة مصر أمام الأرجنتين.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره الأرجنتيني في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا الأمريكية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة.

وفي المركز الثالث والرابع من جدول ترتيب الهدافيين يأتي النرويجي إيرلينج هالاند والإنجليزي هاري كين، برصيد 5 أهداف لكل منهما، قبل مباريات دور الـ16، حيث تلعب النرويج أمام البرازيل، وتلعب إنجلترا أمام المكسيك.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على نظيره منتخب باراجواي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدًا في الدور ربع النهائي، مع المنتخب المغربي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا، على ملعب جيليت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق أن التقى الفريقان في نصف نهائي النسخة الماضية من البطولة، قطر 2022، ولكن على مستوى الدور نصف النهائي، وفازت فرنسا بنتيجة 2-0.