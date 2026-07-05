قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إن المتحف رصد مواقع مزيفة من داخل وخارج مصر منذ بدء نظام الحجز الإلكتروني قبل عدة أشهر، لافتا إلى استمرار التنسيق مع الهيئات المعنية لإغلاق هذه المواقع.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج "الحكاية" إلى أن إجمالي عدد الزوار تجاوز حاجز الـ 3 ملايين زائر خلال السبعة أشهر الماضية المنتهية في يونيو، موضحا أن الأجانب شكلوا نسبة 60% من الزيارات، بينما بلغت نسبة المصريين 40%.

ولفت إلى الأعداد في الوقت الحالي "مقبولة" تتوافق مع موسم الصيف، موضحا أن متوسط الأعداد اليومية يتراوح حالياً ما بين 7000 إلى 10000 زائر.

وأضاف أن هذا المعدل "أقل من المتوقع" نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن المتحف يتعامل مع صناعة موسمية تشهد تذبذبا في الأعداد.

وأكد أن وقائع تدوير التذاكر التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرا، تخضع حاليا لتحقيقات من قبل النيابة العامة للوقوف على مرتكبيها.

وأشاد بردود الفعل الدولية الإيجابية حول المتحف، مستشهدا بمقال نشرته مجلة "فوربس" العالمية أثنى على مستوى الخدمة في المتحف بعد تقييم دقيق شمل التعامل مع رجال الأمن، والضيافة والنظافة بالإضافة إلى جودة العرض المتحفي.

وكشف عن افتتاح مكتبة الأسبوع المقبل بالتعاون مع الجانب الفرنسي، والتي تضم نحو 17 ألف كتاب في مجالات التاريخ والحضارة والتراث بلغات متعددة.

ونوه أن هناك حركة دائمة تشمل افتتاح مطاعم ومحلات جديدة، فضلا عن إطلاق برنامج "المدرسة الصيفية" للأطفال لتقديم أنشطة ثقافية وعلمية متنوعة.