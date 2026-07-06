روته قبيل قمة أنقرة: حان وقت تنفيذ تعهدات لاهاي وزيادة الإنفاق الدفاعي

-الأمين العام للناتو أكد ضرورة مناقشة خطط الإنفاق في قمة أنقرة لضمان رفع الحلفاء الإنفاق الدفاعي إلى 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، إن قمة الحلف في أنقرة ستركز على تحقيق نتائج عملية والوفاء بالالتزامات التي قطعت في قمة لاهاي في يونيو 2025 من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الناتو عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين.

وظهر روته في مكتبه بمقر الحلف في بروكسل، وقال: "جئتم في الوقت المناسب تماما، لأنني كنت على وشك المغادرة. كثيرون في هذا المبنى يتوجهون الآن إلى أنقرة".

وأوضح أن قمة الناتو في أنقرة، التي تستمر يومين، "ستركز إلى حد كبير على تحقيق النتائج".

وأضاف: "أنجزنا الكثير في لاهاي العام الماضي، لكن علينا الآن الوفاء بالوعود التي قُطعت هناك. وهذا يعني الإنفاق".

وأكد ضرورة مناقشة خطط الإنفاق في قمة أنقرة لضمان أن جميع الدول تسير على الطريق الصحيح لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5 بالمئة من ناتجهم المحلي الإجمالي كما اتفقوا في لاهاي العام المنصرم.

واختتم رسالته بالقول: "أنا الآن أغادر، وأراكم في أنقرة".

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها غدا الثلاثاء والأربعاء، بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.

ومن المرتقب أن يجري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلسلة لقاءات ثنائية على هامش القمة مع عدد من قادة الدول والحكومات المشاركين.