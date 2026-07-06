ترامب يعرب قبيل قمة الناتو في تركيا عن تفاؤله بإنهاء حرب أوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن تفاؤله بشأن التقدم الذي تحقق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب إن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب "تقترب أكثر مما يدرك الناس".

وأكد ترامب أن "الرئيس بوتين يريدها أن تنتهي. أقول لكم هذا بكل قوة. اتصال جيد، والرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي يريدها أن تنتهي الآن".

وتابع: "أجريت اتصالا جديدا، واعتقد أننا نقترب من إنهاء الأمر".

وتحدث ترامب قبيل انعقاد قمة قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة غدا الثلاثاء قائلا "سنذهب إلى الناتو، وسنتحدث عن هذا، وأعتقد، أننا سنقوم بذلك. أعتقد اننا سننهي هذه الحرب".