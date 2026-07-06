مقتل 25 نزيلا وحارسا في مواجهات دامية داخل سجن شديد الحراسة بسريلانكا

لقي ما لا يقل عن 25 سجينا وحارسا حتفهم وأصيب أكثر من 75 آخرين داخل سجن شديد الحراسة بالقرب من العاصمة كولومبو، في واحدة من أخطر موجات عنف السجون في سريلانكا، حسبما أفادت السلطات اليوم الإثنين.

ومن بين القتلى 20 نزيلا و5 من حراس السجن، في حين تم نشر قوات من الشرطة والجيش لاستعادة النظام.

وأفادت السلطات بأن المواجهات الأولية اندلعت بين مجموعتين من النزلاء المحتجزين في قضايا مرتبطة بالمخدرات.

واندلعت اضطرابات داخل سجن في مدينة نيجومبو، على بعد نحو 35 كيلومترا (22 ميلا) شمال العاصمة كولومبو، أمس الأحد، واستمرت حتى اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية والشرطة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، تشاندانا هيراث، وقوع اشتباك داخل السجن وسقوط قتلى، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.