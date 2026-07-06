عضو البرلمان الإنجليزي يطالب «فيفا» برفع إيقاف كوانساه بعد واقعة مهاجم أمريكا

تقدم نواه لو، عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للمطالبة برفع الإيقاف عن جاريل كوانساه، مدافع منتخب إنجلترا، عقب طرده خلال مواجهة المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم.

وشهدت المباراة، التي انتهت بفوز إنجلترا بنتيجة 3-2، إشهار البطاقة الحمراء في وجه كوانساه بعد تدخل قوي، ما يهدد بغيابه عن مواجهة ربع النهائي المرتقبة أمام النرويج.

ودعا النائب البريطاني إلى تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف، مستندًا إلى سابقة مشابهة في البطولة، تم خلالها رفع الإيقاف عن فولارين بالوجون، مهاجم منتخب الولايات المتحدة، بعد طرده، ليشارك لاحقًا بشكل طبيعي.

وأكد لو، في خطاب رسمي موجه إلى رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، أن تطبيق اللوائح يجب أن يتم بشكل عادل ومتساوٍ بين جميع المنتخبات، مشددًا على أن ازدواجية المعايير تُهدد نزاهة المنافسة.

وأشار إلى أن قرارات التحكيم يجب احترامها، إلا أن توحيد آلية تنفيذ العقوبات يظل أمرًا ضروريًا لضمان تكافؤ الفرص، مطالبًا بمراجعة موقف كوانساه في ضوء الحالة السابقة.

واختتم النائب خطابه بالتأكيد على أهمية التعامل مع القضية بجدية، في ظل التحديات التي تواجه منظومة القوانين الدولية، معربًا عن تطلعه لرد رسمي من «فيفا» بشأن القرار المرتقب.