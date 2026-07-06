سكرتير عام الناتو يطالب الدول الأعضاء بتقديم خطط موثوقة لزيادة الإنفاق العسكري

طالب سكرتير عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، اليوم الاثنين، الدول الأعضاء في الحلف بتقديم "خطط واضحة وملموسة وموثوقة" للوصول إلى أهداف الإنفاق للتحالف العسكري خلال قمته السنوية في أنقرة.

وأدلى روته بهذه التصريحات في العاصمة التركية أنقرة قبل انعقاد القمة التي تستمر يومين وتبدأ غدا الثلاثاء وتأتي في وقت حاسم بالنسبة للحلف مع تقليص الولايات المتحدة لدورها الأمني في أوروبا. وتضغط واشنطن على حلفائها لتحمل المزيد من عبء الإنفاق.

واتفقت الدول الأعضاء الـ 32 العام الماضي على انفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، من بينها 5ر3% في ميزانياتها الدفاعية و5ر1% على الطرق والجسور والموانئ، حتى تتمكن القوات والمعدات من التحرك بشكل أسرع في أوقات الصراع.

وأيدت إسبانيا هذا الهدف، لكنها قالت إنها تستطيع الوفاء بالمتطلبات الأمنية لحلف الناتو دون الحاجة إلى إنفاق هذه النسبة الكبيرة. ولا تزال بعض الدول تكافح من أجل تحقيق الهدف القديم الذي حدده الحلف بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وردا على سؤال عما سيحدث للحلفاء الذين ليس لديهم خطة واضحة، قال روته: "إذا كان لا يزال يتعين علينا إقناع عضو أو عضوين منهم، فلدينا طرق للقيام بذلك". ولم يذكر التفاصيل.

وأشار سفير الولايات المتحدة لدى حلف الناتو ماثيو ويتاكر الأسبوع الماضي إلى أن بلاده لديها إجراءات ستتخذها مع أولئك الذين لا يلتزمون بالمطلوب منهم، لكنه رفض الكشف عن ذلك.

وقال إن "الرئيس (دونالد) ترامب يتوقع بشكل كامل أن يبدأ جميع الحلفاء على الفور في العمل من أجل الوصول إلى إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وأن يتم ذلك على وجه السرعة".

وفيما يتعلق بالإنفاق بين الحلفاء الأوروبيين وكندا، قال روته إن "الأدلة التي نراها حتى الآن مثيرة للإعجاب". وقال إن تقديرات الناتو تشير إلى إنه سيستثمر 258 مليار دولار في الدفاع في عام 2025 والعام الجاري أكثر مما استثمره في الأعوام السابقة.