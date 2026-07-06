وزير الرياضة: شراكة مرتقبة بين أحد أندية الشركات ونادٍ جماهيري

كشف جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن قرب الإعلان، خلال مؤتمر صحفي، عن شراكة بين أحد أندية الشركات وأحد الأندية الجماهيرية، بما يحقق استدامة مالية للنادي الجماهيري، من خلال الاستفادة من الخبرات الاستثمارية والإدارية لنادي الشركة، إلى جانب تطوير استاد المحافظة والفنادق التابعة له.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى سياسة العمل بعيدًا عن الدعاية، ولا تعلن عن المشروعات إلا بعد الانتهاء منها، مستشهدًا بملف أرض نادي الزمالك، الذي تم التعامل معه بسرية حتى اكتمال العمل.

وأكد، في مداخلة هاتفية عبر قناة «مودرن MTI»، أن مصر حريصة على الاستفادة من التجارب العربية الناجحة، مشيرًا إلى أن التعاون مع المغرب يأتي في إطار تبادل الخبرات. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مشروع وطني كبير لتطوير كرة القدم، يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواهب في جميع محافظات الجمهورية للوصول إلى مستويات النجوم الكبار، مثل محمد صلاح وعمر مرموش.

وعلى صعيد استعدادات المنتخب الوطني للمواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين، أعرب الوزير عن تفاؤله بقدرة الفريق على تقديم أداء قوي، مؤكدًا أن اللاعبين لا يعانون من أي ضغوط فنية، وأن المنتخب أثبت شخصيته في مباريات سابقة.

واختتم حديثه بالتأكيد على احترامه الكامل لخصوصية الجهاز الفني للمنتخب، موضحًا أن أي تواصل مع اللاعبين أو الجهاز الفني يتم عبر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الكابتن هاني أبو ريدة، حفاظًا على استقرار المعسكر وتركيز الفريق.