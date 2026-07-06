الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مباراة مصر والأرجنتين ومسجلي الأهداف

سلّطت تقارير مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الضوء على المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مقدمةً توقعًا جديدًا لنتيجة اللقاء، بعد نجاحها في توقع نتائج المباريات الأربع السابقة لـ«التانجو» في البطولة.

ووفقًا لشبكة «Tyc» الأرجنتينية، فإن الأرجنتين تُعد المرشح الأبرز للفوز بنتيجة 2-0 في المباراة المقررة غدًا الثلاثاء، مع توقع استمرار تفوقها في الأدوار الإقصائية.

وأرجع النموذج هذا الترشيح إلى جودة عناصر المنتخب الأرجنتيني وخبرته الكبيرة في المواجهات الحاسمة، فضلًا عن امتلاكه لاعبين قادرين على حسم المباريات المغلقة، مشيرًا إلى أن نسبة فوزه تقترب من 70% وفقًا لتحليلات ما قبل اللقاء.

في المقابل، أكد التقرير أن منتخب مصر يمثل منافسًا صعبًا، في ظل امتلاكه عناصر مميزة، على رأسها محمد صلاح، إلى جانب سرعة عمر مرموش في التحولات الهجومية، رغم اعتماده في كثير من الأحيان على الهجمات المرتدة أمام المنتخبات الكبرى.

وحددت التوقعات نسب الفوز على النحو التالي:

فوز الأرجنتين: 72%

التعادل (واللجوء إلى وقت إضافي): 18%

فوز مصر: 10%

وعلى مستوى الهدافين، رجّح التقرير تسجيل ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز هدفي الأرجنتين في اللقاء المرتقب.