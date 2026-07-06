أمريكا: الادعاء يحث على تقديم المتهم بقتل تشارلي كيرك للمحاكمة

حضر ممثلو الادعاء في ولاية يوتا الأمريكية إلى المحكمة اليوم الاثنين، سعيا لإقناع قاضي في الولاية بأن لديهم أدلة كافية لمحاكمة الرجل المتهم باغتيال الناشط السياسي المحافظ تشارلي كيرك، والمطالبة بتوقيع عقوبة الإعدام بحقه.

وحضر والدا كيرك وأرملته إيريكا كيرك، إلى قاعة المحكمة لأول مرة، إلى جانب دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس دونالد ترامب. لكن عائلة كيرك خرجت من قاعة المحكمة بعد أن بدأ شاهد الادعاء الأول - وهو ضابط شرطة - في الإدلاء بشهادته حول وصول كيرك إلى الحرم الجامعي في اليوم الذي تم فيه إطلاق النار عليه.

وستشهد جلسة الاستماع الأولية التي تستمر خمسة أيام أهم عرض للأدلة في القضية المرفوعة ضد المدعى عليه تايلر روبنسون.

وكان والدا روبنسون حاضرين أيضا، على بعد بضعة صفوف من مكان جلوس عائلة كيرك عندما بدأت جلسة الاستماع. ويواجه روبنسون (23 عاما) اتهامات بالقتل العمد في قضية اغتيال كيرك، الناشط المحافظ وحليف الرئيس دونالد ترامب يوم 10 سبتمبر في جامعة يوتا فالي. وسلم روبنسون نفسه في اليوم التالي لإطلاق النار.

وجلس روبنسون بهدوء بين محامييه اليوم الاثنين، وهو ينظر إلى مستندات الادعاء على الشاشة ويدون الملاحظات في بعض الأحيان. وكان يرتدي بدلة رمادية، وكان معصميه مقيدين بسلسلة حول خصره.

ويقول ممثلو الادعاء إنه اعترف في مذكرة تركها لرفيقته في السكن، والتي كانت أيضا على علاقة رومانسية به، وجاء فيها: "لقد أتيحت لي الفرصة لقتل تشارلي كيرك وسأستغلها".

ولم يقدم روبنسون بعد أي اعتراف، ولم يعلق محاموه على ذنبه أو براءته. ومع ذلك، فقد سعوا إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن دون جدوى حتى الآن.