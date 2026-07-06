أكد رودريجو دي بول أن مواطنه ليونيل ميسي جاء ليواصل الإرث الكبير للأسطورة دييجو مارادونا مع منتخب الأرجنتين، مشيرًا إلى أن كرة القدم تمثل قيمة خاصة وعميقة للشعب الأرجنتيني.

وفي تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قال دي بول إنه منذ طفولته كان يستمع كثيرًا لقصص تتعلق بأسطورة المنتخب السابق ماريو كيمبيس.

وأضاف لاعب إنتر ميامي: “أتذكر أن أول قميص كرة قدم امتلكته لم يكن لنادٍ محلي أو فريق أرجنتيني، بل كان قميص منتخب الأرجنتين، وهذا يعكس قيمة هذا القميص بالنسبة لنا”.

وتابع دي بول موضحًا: “لم أتمكن من مشاهدة مارادونا وهو يرتدي قميص المنتخب، لكنه كان دائمًا حاضرًا في وجداننا، ثم جاء ميسي ليمنحنا شعورًا مختلفًا من الفخر والحماس”.

وأشار لاعب الوسط إلى أن كرة القدم بالنسبة للأرجنتينيين ليست مجرد لعبة، بل هي “ملاذ ومتنفس”، ساعدهم على صناعة أجمل الذكريات وتشكل جزءًا أساسيًا من هويتهم.

واختتم تصريحاته قائلًا: “كنا دائمًا نفكر في عائلاتنا والتضحيات التي قدموها من أجلنا، ومع هذا الإدراك يصبح كل ما بذلناه يستحق العناء، وأنا أشعر بفخر كبير لتمثيل منتخب الأرجنتين”.