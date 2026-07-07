التموين: اتفاق على تدشين شركة وطنية لتكون مظلة حكومية لإدارة منافذ الزراعة وجهاز مستقبل مصر

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه فور صدور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق، تحركت وزارة التموين برئاسة الدكتور شريف فاروق، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر؛ لعقد اجتماع عاجل لوضع آليات التنفيذ.

وأوضح "كمال"، عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على مجموعة من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تعزيز استدامة عمليات الإنتاج وسلاسل الإمداد، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي أو التوسع في الرقعة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية، بجانب دعم منظومة السلع الأساسية، وإدارة الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.

وأضاف أن المحاور شملت أيضًا تطوير عمليات التصنيع والنقل والتخزين، مع رفع كفاءة المخازن الرئيسية، بما يضمن تحسين منظومة تداول السلع وتعزيز استقرار الأسواق.

وتابع أنه تم الاتفاق على تدشين أول شركة وطنية تحت اسم «كاري أون»، تكون بمثابة مظلة حكومية لإدارة شبكة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة وجهاز مستقبل مصر، في إطار المشروع القومي لـ«كاري أون».

واستكمل أن الشركة الجديدة ستعمل بالشراكة بين الجهات الثلاث، بهدف إدارة وتطوير أكثر من 41 ألف منفذ، ما بين ثابت ومتحرك ومجمعات استهلاكية.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تجري حصرًا لأصولها، وأن عدد منافذها نحو 635 منفذًا، إلى جانب منافذ جهاز مستقبل مصر التي تتجاوز 1427 منفذًا، تمهيدًا لدمجها ضمن المنظومة الجديدة.

واستكمل أن الخطة تستهدف التوسع في إنشاء منافذ جديدة تحت العلامة التجارية «كاري أون»، بالإضافة إلى إنشاء أسواق دائمة في المحافظات، بجانب المعارض الموسمية «أهلًا رمضان» و«أهلًا مدارس»، وأسواق «اليوم الواحد» التي ستتحول إلى أسواق مستمرة على مدار العام، بواقع سوق لكل محافظة.

وشدد على أن الهدف من هذه المنظومة هو ضبط سلاسل الإمداد بشكل شامل، بما يشمل الإنتاج والتوزيع والنقل والتخزين، داخل كيان موحد يدعم استقرار السوق ويضمن توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن السلع المطروحة داخل المنافذ التابعة للتموين وطنية ومحلية، من إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتًا إلى أن نسب التخفيضات تتراوح بين 15% و20%.

وتابع أن وزارة التموين تمتلك خطة للتوسع في هذه السلاسل، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب إتاحة شراكات مع القطاع الخاص لدعم وتوسيع نطاق الخدمة.

ولفت إلى أن منظومة المنافذ التموينية، بما في ذلك البدالون التموينيون، وفروع مشروع «جمعيتي»، والمنافذ المتنقلة لتشغيل الشباب، والتي يتجاوز عددها 38 ألف منفذ، ستعمل جميعها تحت العلامة التجارية الموحدة «كاري أون»، المملوكة للشركة الوطنية «كاري أون» المؤسسة بالتعاون بين التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر.

وأردف أنه يجري حاليًا استكمال الإطار القانوني لشركة «كاري أون»، وتحديد شكلها القانوني وهيكل المساهمة فيها، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التفاصيل قريبًا.

وعُقد اجتماع تنسيقي للجنة العليا للمشروع القومي «كاري أون»، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، بإعداد «البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق»، وذلك بالتنسيق بين الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع واستعراض الخطوات التنفيذية المقترحة للبرنامج الوطني، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية.