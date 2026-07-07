ردّ اللاعب الفرنسي كيليان مبابي على البرلمانية الباراجوايانية سيليست أماريا، بعدما وجّهت إساءة عنصرية له عقب إقصاء منتخب «الديوك» لنظيره الباراجواياني من دور الـ16 في كأس العالم 2026.

وقال مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «السيدة سيليست أماريا، أنتِ امرأة مُشينة ولا تستحقين المنصب الذي تشغلينه».

وأضاف: «أنتِ لا تمثلين باراجواي، ذلك البلد الذي قدّم الشغف والشرف طوال منافسات البطولة».

وتابع: «وبسبب تهوّرك وعنصريتك الوقحة، نسي العالم بأسره المسيرة والجهد التاريخي الذي حققه لاعبو بلدكِ خلال كأس العالم، لتحلّ محل ذلك صورة امرأة غير كفؤة تُقدّم أسوأ صورة ممكنة عن بلدها».

وأتم: «لن أسمح أبدًا لأشخاص مثلها بحرية نشر الكراهية والعنصرية في جميع أنحاء العالم».

وكانت النائبة الباراجوايانية سيليست أماريا قد أدلت بتصريحات مثيرة للجدل ومسيئة بحق النجم الفرنسي كيليان مبابي، جاء فيها: «هذا المتوحش لم يتعلم حتى الكتابة. بدلًا من أن يرضع الحليب، نشأ وهو يمص جوز الهند، وأرقى الكائنات التي سمعها في حياته كانت الشمبانزي".

أضافت:" كان عليك أن ترفع له إصبعك الأوسط، يا أورلاندو جيل، كاميروني مُستعمَر يتظاهر بأنه فرنسي، حاقد، حديث النعمة، متعجرف وقبيح".

أشارت:" كان متوترًا ومرعوبًا طوال المباراة مثل فريقه بالكامل، ولم يتمكنوا من تسجيل هدف حتى حصلوا على ركلة جزاء محظوظة. والشيء الوحيد الذي يلومه الكثيرون على الفريق هو أنهم لم يوجّهوا له صفعة قوية في نهاية المباراة، وأنا في الأساس لست من مشجعي كرة القدم».

وكانت المباراة، التي انتهت بفوز فرنسا بهدف دون رد، قد شهدت مشاحنات واستفزازات متبادلة، وظهر مبابي غاضبًا من التدخلات العنيفة التي تعرّض لها.