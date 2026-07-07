حجز منتخب إسبانيا مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب البرتغال بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب الإسباني مشواره في البطولة، لينتظر المتأهل من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، التي تُقام فجر الثلاثاء ضمن منافسات الدور ذاته.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إسبانيا مع الفائز من مباراة أمريكا وبلجيكا في الدور ربع النهائي، وذلك يوم الجمعة 10 يوليو الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتحدد الطرف الثاني عقب انتهاء مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا.