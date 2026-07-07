أعرب البرتغالي برونو فرنانديز عن حزنه بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الهدف كان المنافسة على اللقب، لكن الفريق لم يظهر بأفضل مستوياته في المباراة أمام إسبانيا.

وقال فرنانديز إن البرتغال قدمت شوطًا أول جيدًا، لكنها كررت أخطاءها في الشوط الثاني بالتراجع إلى مناطقها الدفاعية ومنح الاستحواذ للمنتخب الإسباني، وهو ما كلفها استقبال هدف الحسم.

وأضاف: “جئنا إلى البطولة بهدف واحد وهو الفوز بكأس العالم، لكننا لم نكن في أفضل حالاتنا. عندما تمنح منتخبًا بجودة إسبانيا الكرة، فمن الطبيعي أن يعاقبك عاجلًا أم آجلًا”.

واختتم قائد وسط البرتغال تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب بلاده كان قادرًا على تحقيق نتيجة أفضل، مشيرًا إلى أن استمرار الأداء الذي قدمه الفريق في الشوط الأول كان سيمنحه فرصة أكبر للتأهل