دعا الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، المواطنين إلى ضرورة انتظار قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك في إطار تعليقه على حالة الترقب والمطالب الجماهيرية المنادية بتخفيض أسعار المواد البترولية، بعد التراجع الكبير في سعر برميل البترول.

وقال خلال لقاء ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر "الشمس" : "دعونا نتنظر قرار اللجنة التي تجتمع كل 3 أشهر، خاصة أن المهندس كريم بدوي وزير البترول، شخصية مجتهدة جدًا، وشاطر ولديه عقلية، وعمل في شركات دولية".

وأشار إلى تمكنه من إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول بالكامل وسداد

مديونيات متأخرة للشركات الأجنبية، بقيمة 7 مليارات دولار، مؤكدا أن فترة توليه الوزارة شهدت "اكتشافات كبيرة جدًا".

وأعرب عن أمله في تراجع أسعار المواد البترولية، لا سيما بعد وعود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "أتمنى الأسعار تنخفض، والدكتور مصطفى مدبولي وعدنا، عندما وصلت الأسعار إلى 125 دولار، بأنه في حال انخفاضها سننظر في الأمر".

ولفت إلى انخفاض خام برنت إلى 73 دولارا، فضلا عن تراجع سعر صرف الدولار إلى ما دون 48 جنيها، قائلا: "أنا أتمنى بالفعل النظر إلى هذا الأمر بجدية، لأن أحوال الناس تستحق أن يُنظر إليها".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عودة لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية للعمل اعتبارا من الربع الأول من العام المالي الجاري "يوليو لسبتمبر"، للتسعير العادل للمنتجات البترولية.