سفير إسلام آباد بالقاهرة: كل باكستاني يرتبط بشكل وثيق بمصر وشعبها بفضل الأدب المصري

قال السفير عامر شوكت، السفير الباكستاني بالقاهرة، إن هناك شركات باكستانية للمنسوجات تعمل في الإسكندرية، وكذلك شركات تكنولوجيا، إلى جانب اهتمام متبادل من المستثمرين في كلا البلدين للتوسع في حجم الاستثمارات.

وأضاف خلال برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، أن بعض الشركات المصرية الكبرى بدأت العمل في باكستان، مثل أوراسكوم، وأيضا مجموعة السويدي، لافتا إلى أن رجل الأعمال نجيب ساويرس من بين رجال الأعمال المصريين الذي له بالفعل مشروعات قائمة في باكستان.

وأكد أن "هناك حاجة لتعزيز هذا التعاون مع مصر في المستقبل ونحن نعمل على ذلك"،

مشيرا إلى أن مصر تمثل "مقصدا لكل باكستاني"، كونها تُعد جزءا أصيلا من الأدب والفولكلور والقصص التي ينشأ عليها المواطنون.

وأوضح أن "كل باكستاني مرتبط بشكل وثيق بمصر وبشعب مصر، لا سيما من الناحية الأدبية تحديدا"، مشددا على الحاجة إلى "توحيد الشعبين ثقافيا" من خلال عدد من المبادرات الجاري العمل عليها.

ونوه أن باكستان تشارك منذ عدة سنوات في بعض المهرجانات التي تُعقد في مصر من خلال تقديم مغنيين صوفيين، لافتا إلى الدور الذي تلعبه المدرسة الدولية الباكستانية بمنطقة الزمالك في القاهرة، إذا تشارك سنويا بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة في المهرجانات المسائية الرمضانية، لتقديم صورة للشعب المصري توضح "كيف يبدو الحال في رمضان، والاحتفال بهذا الشهر في باكستان".

ولفت إلى أن السفارة تنظم فعاليات مستمرة من وقت لآخر، داعيا المواطنين في مصر إلى زيارة باكستان واستكشافها في ظل تيسير إجراءات السفر، لا سيما زيارة المناطق الشمالية التي تضم أعلى الجبال في العالم.