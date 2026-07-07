سكالوني يحذر من مصر: يمتلكون لاعبين مميزين ومدربًا صاحب خبرة

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في كأس العالم 2026، مشيدًا بقوة المنافس وما يملكه من عناصر مميزة وجهاز فني صاحب خبرات كبيرة.

وقال سكالوني، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "كأس العالم بطولة معقدة وصعبة على جميع المنتخبات، فجميع المنافسين يقدمون مستويات جيدة، وهو ما يجعل كل مباراة تحديًا كبيرًا".

وأضاف: "أعتقد أن أداء منتخب الأرجنتين حتى الآن جيد، فقد حققنا الفوز في المباريات الأربع الماضية، وأنا راضٍ عما قدمه الفريق، رغم وجود بعض الجوانب التي لا تزال بحاجة إلى التطوير".

وشدد مدرب منتخب الأرجنتين على احترامه الكبير للمنتخب المصري، قائلًا: "نحن في حالة استعداد كاملة لأن مصر منافس قوي، وعندما لا تسير الأمور كما نريد، لا توجد وصفة واحدة لتحقيق الفوز، بل يتطلب الأمر العزيمة والحماس والشجاعة، وهي أمور يتمتع بها لاعبونا".

وتابع: "هذا الفريق يمتلك عقلية قوية، ولاعبوه يتميزون بالإصرار والرغبة الدائمة في تحقيق الانتصارات ورفض الاستسلام".

وأشاد سكالوني بإمكانات المنتخب المصري، مؤكدًا: "مصر تضم لاعبين على مستوى عالٍ، كما يقودها مدرب يمتلك خبرة كبيرة، ولديها أسلوب لعب واضح، وهو ما جعلها تفرض صعوبات على جميع منافسيها في البطولة".

وأوضح أن المباراة ستكون مختلفة عن اللقاء السابق، مضيفًا: "لن نتخلى عن هويتنا داخل الملعب، وسنسعى إلى منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرًا من أجل الحفاظ على جاهزية الفريق، لكننا لا نخطط لإجراء تغييرات كبيرة على أسلوب اللعب".

واختتم سكالوني تصريحاته قائلًا: "نعمل دائمًا على تزويد اللاعبين بكل ما يحتاجونه لفهم نقاط القوة والضعف، حتى نكون مستعدين للدفاع عن أنفسنا والتعامل مع مختلف ظروف المباريات".