بالوجون أساسيا في تشكيل أمريكا أمام بلجيكا بكأس العالم

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أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لمنتخب أمريكا، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام بلجيكا، لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب أمريكا، نظيره، بلجيكا، في الثالثة صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب سياتل، لحساب منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب أمريكا لمواجهة بلجيكا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماثيو فريز

خط الدفاع: سيرجينو ديست - كريس ريتشاردز - أنتوني روبنسون - تيم ريم - أليكس فريمان

خط الوسط: تايلر آدامز - ويستون ماكيني - مالك تيلمان

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - فولارين بالوجون.

ويتواجد على مقاعد بدلاء أمريكا في مباراة اليوم، كل من: ماثيو تيرنر - كريس برادي - أوستن تراستي - مايلز روبنسون - ماكس أرفستن - مارك ماكنزي - جو سكالي - جيوفاني رينا - سيباستيان بيرهالتر - ريكاردو بيبي - بريندن آرونسون - حاجي رايت - تيموثي وياه - أليكس زينديجاس.