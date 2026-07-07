 رودري: حسمنا فرصتنا أمام البرتغال.. لكن الطريق لا يزال طويلًا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رودري: حسمنا فرصتنا أمام البرتغال.. لكن الطريق لا يزال طويلًا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 3:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 3:17 ص

أكد رودري، لاعب وسط منتخب إسبانيا، أن مواجهة البرتغال كانت متكافئة وصعبة، مشيرًا إلى أن التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ومنحت منتخب بلاده بطاقة التأهل.

وقال رودري: “كنا نعلم أن البرتغال ستدافع بعمق، وكان الفريقان حريصين على الاستحواذ على الكرة، لذلك جاءت المباراة متوازنة إلى حد كبير.”

وأضاف: “أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة بشكل عام، وفي النهاية استغللنا الفرصة التي سنحت لنا ونجحنا في حسم اللقاء.”

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فرحة التأهل لن تجعل المنتخب يتراخى، قائلًا: “نحن سعداء بالفوز، لكن لا يمكننا الشعور بالراحة الآن، فما زال أمامنا الكثير لنقدمه في البطولة.


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