أكد رودري، لاعب وسط منتخب إسبانيا، أن مواجهة البرتغال كانت متكافئة وصعبة، مشيرًا إلى أن التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ومنحت منتخب بلاده بطاقة التأهل.

وقال رودري: “كنا نعلم أن البرتغال ستدافع بعمق، وكان الفريقان حريصين على الاستحواذ على الكرة، لذلك جاءت المباراة متوازنة إلى حد كبير.”

وأضاف: “أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة بشكل عام، وفي النهاية استغللنا الفرصة التي سنحت لنا ونجحنا في حسم اللقاء.”

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فرحة التأهل لن تجعل المنتخب يتراخى، قائلًا: “نحن سعداء بالفوز، لكن لا يمكننا الشعور بالراحة الآن، فما زال أمامنا الكثير لنقدمه في البطولة.