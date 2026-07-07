أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل بشأن مستقبله الدولي، بعدما أكد أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الاعتزال، وذلك عقب خروج منتخب البرتغال من دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026 بالخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد.

وقال رونالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: “يحزنني أن أغادر كأس العالم بهذه الطريقة، لكنني بذلت كل ما لدي، وأغادر بضمير مرتاح. هذه هي حياة لاعب كرة القدم.”

وأضاف قائد البرتغال: “كانت هذه آخر مشاركة لي في كأس العالم، لكن لا يزال هناك وقت للتفكير في كل شيء آخر بشأن مستقبلي. الآن أريد أن أكون مع عائلتي، ولا أريد التسرع في اتخاذ أي قرار.”

وأكد رونالدو أنه لا يشعر بالندم على ما قدمه بقميص منتخب بلاده، قائلًا: “سأستيقظ غدًا كما استيقظت اليوم، بضمير مرتاح، لأنني قدمت كل ما أملك.”

واختتم تصريحاته بالتأكيد على القيمة الكبيرة لإنجازاته مع البرتغال، مشيرًا إلى أن التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية 2016 لا يقل أهمية بالنسبة له عن الفوز بكأس العالم، رغم أن المنتخب البرتغالي لم يسبق له التتويج باللقب العالمي.