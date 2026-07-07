ماكرون: مبابي سجل هدفا في شباك العنصرية

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري عن دعمهما لكيليان مبابي، قائد الديوك.

وكتب مارينا فيراري عبر حسابها على موقع تويتر: "لقد استهدفت عضوة البرلمان في باراجواي بتصريحاتها عن مبابي، كل ما يمثله قائدنا والمبادئ التي تدافع عنها بلادنا، وهي الحرية والمساواة والإخاء".

من جهته، أضاف ماكرون عبر نفس المنصة "لقد سجل مبابي هدفًا جديدًا، وهذه المرة في شباك العنصرية"، مضيفًا أن كيليان سيحظى بدعمه الكامل.

أما جي ستيفان، المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب فرنسا فقال إن ما حدث بثلاث كلمات "أمر مشين، ومخزي وفضيحة".

وكانت النائبة الباراجوايانية سيليست أماريا قد أدلت بتصريحات مثيرة للجدل ومسيئة بحق النجم الفرنسي كيليان مبابي، جاء فيها: "هذا المتوحش لم يتعلم حتى الكتابة. بدلًا من أن يرضع الحليب، نشأ وهو يمص جوز الهند، وأرقى الكائنات التي سمعها في حياته كانت الشمبانزي".

أضافت: "كان عليك أن ترفع له إصبعك الأوسط، يا أورلاندو جيل، كاميروني مُستعمَر يتظاهر بأنه فرنسي، حاقد، حديث النعمة، متعجرف وقبيح".

أشارت: "كان متوترًا ومرعوبًا طوال المباراة مثل فريقه بالكامل، ولم يتمكنوا من تسجيل هدف حتى حصلوا على ركلة جزاء محظوظة. والشيء الوحيد الذي يلومه الكثيرون على الفريق هو أنهم لم يوجّهوا له صفعة قوية في نهاية المباراة، وأنا في الأساس لست من مشجعي كرة القدم".