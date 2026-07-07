متحدث الزراعة: لحوم ودواجن الوزارة في «كاري أون» ستكون بخصومات نحو 25٪؜

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بدأت حصر وتطوير منافذها الحالية تمهيدًا لضمها إلى المشروع القومي "كاري أون"، مع التوسع في إنشاء منافذ جديدة داخل المواقع التابعة للوزارة، بما يضمن وصول السلع للمواطنين في مختلف المحافظات، حتى في الريف المصري.

وأوضح "جاد" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الاثنين، أن الوزارة تعمل على تأهيل المواقع الصالحة لتتحول إلى أسواق تخدم التجمعات السكانية، مؤكدًا أن دور وزارة الزراعة لا يقتصر على توفير الأماكن فقط، وإنما يشمل أيضًا زيادة إنتاج المستلزمات والمنتجات الزراعية لضخها داخل منافذ "كاري أو.

وأضاف أن المشروع يعتمد على التكامل بينهم وبين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص، بما يتيح تقديم منتجات جيدة بأسعار مخفضة للمواطنين.

ولفت إلى أن منتجات وزارة الزراعة داخل منافذ "كاري أون"، سواء اللحوم أو الدواجن، ستكون أسعارها أقل من مثيلاتها في الأسواق بخصومات نحو 25%.

وتابع أن منافذ وزارة الزراعة ستشهد تطويرًا كبيرًا مع مشاركة وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر، الذي أصبح جهة منتجة للعديد من السلع، موضحًا أن هذه الشراكة ستضمن توفير مختلف المنتجات وإتاحتها على مدار العام، من خلال منافذ ثابتة ومعلومة للمواطنين وبمستوى عرض أفضل من الوضع الحالي.

وأردف أن الوزارة بدأت بالفعل حصر المواقع الجاهزة، على أن يعاين ممثلي شركة "كاري أون" تلك المواقع، ويتم تأهيل الصالح منها وبدء ضخ المنتجات بها فورًا، متوقعًا أن تشهد المحافظات قبل نهاية العام الجاري زيادة كبيرة في عدد المنافذ مقارنة بالوضع الحالي، بما يسهم في تقريبها من جميع المستهلكين، وصولًا إلى القرى لخدمة الفلاحين والمواطنين.

وعُقد اجتماع تنسيقي للجنة العليا للمشروع القومي "كاري أون” في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، بإعداد “البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق”، وذلك بالتنسيق بين الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع واستعراض الخطوات التنفيذية المقترحة للبرنامج الوطني، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية.