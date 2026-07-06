لاعب الأرجنتين: سنعاني أمام مصر إذا لم نقدم أفضل ما لدينا

أكد لياندرو باريديس، لاعب منتخب الأرجنتين، جاهزية فريقه لمواجهة منتخب مصر في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن "التانجو" يدرك صعوبة المواجهة بعد الدروس التي خرج بها من اللقاء السابق أمام الرأس الأخضر.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة الأرجنتين غدًا الثلاثاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بعدما حجز "الفراعنة" بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي إثر فوز مثير على أستراليا بركلات الترجيح، بينما عبر المنتخب الأرجنتيني عقب انتصار صعب بنتيجة 3-2 على الرأس الأخضر.

وقال باريديس في تصريحات نشرتها "Tyc" الأرجنتينية: "تعلمنا درسًا من مباراتنا أمام الرأس الأخضر بأنه لن تكون هناك أي مباراة سهلة في كأس العالم، كنا نعلم ذلك جيدًا، ومنتخب مصر سيكون خصمًا صعبًا وعنيدًا بالتأكيد".

وأضاف: "نريد أن نقدم أفضل أداء لدينا، ليس من الممكن اللعب بشكل جيد دائمًا، ولا يمكنك إظهار الصورة التي تريدها دائمًا، في بعض الأوقات عليك أن تعاني، لكن الأهم هو الفوز، والفوز بهذه الطريقة رغم المعاناة مهم أيضًا".

وتحدث لاعب وسط الأرجنتين عن المفاجآت التي شهدتها البطولة، مؤكدًا أن النتائج غير المتوقعة أصبحت أمرًا طبيعيًا في كأس العالم، قائلًا: "نتائج كأس العالم لا تُفاجئني على الإطلاق، نعلم أن جميع المنتخبات قوية للغاية، وكل فريق قادر على الفوز، خروج البرازيل أمر غريب بالتأكيد، لكن لا توجد مباريات سهلة".

وعن فرص مشاركته أساسيًا أمام منتخب مصر، أوضح باريديس: "أرى نفسي دائمًا ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، وأسعى جاهدًا من خلال التدريبات أن أقدم أفضل ما لديّ، لدينا 26 لاعبًا، وعلى المدرب اختيار 11 منهم، كل ما تبقى هو أن أكون جاهزًا وأنتظر فرصتي".