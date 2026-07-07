إسبانيا تقصي البرتغال بهدف قاتل وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم

حسم المنتخب الإسباني قمة كروية مثيرة أمام نظيره البرتغالي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب «إيه تي آند تي»، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

بدأت المباراة بإيقاع سريع من جانب المنتخب البرتغالي، حيث أطلق جواو كانسيلو تسديدة قوية في الدقيقة السابعة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى العارضة. ورد المنتخب الإسباني سريعًا في الدقيقة الثامنة، عندما أهدر ميكيل أويارزابال فرصة محققة بعد تمريرة متقنة من داني أولمو، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 16، سدد لامين يامال كرة قوية من خارج المنطقة، لكن الحارس ديوجو كوستا تصدى لها بثبات. وكاد المنتخب البرتغالي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 37، بعدما قابل جواو فيليكس عرضية بيدرو نيتو بتسديدة تصدى لها أوناي سيمون، قبل أن يتابعها كريستيانو رونالدو بتسديدة أخرى، إلا أن الحارس الإسباني واصل تألقه.

وقبل نهاية الشوط الأول، كاد نونو مينديز أن يفاجئ الإسبان بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم الفرص المتبادلة من الجانبين.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني محاولاته الهجومية، حيث سدد بيدري كرة قوية في الدقيقة 61 مرت أعلى العارضة، قبل أن يهدد لامين يامال المرمى البرتغالي بتسديدة من ركلة حرة في الدقيقة 72 تصدى لها الحارس ببراعة.

ورد المنتخب البرتغالي في الدقيقة 75 بفرصة خطيرة عبر برونو فيرنانديز، لكن الحارس الإسباني تألق مجددًا، فيما أهدر داني أولمو فرصة محققة لإسبانيا في الدقيقة 78 بعد تسديدة تصدى لها الدفاع.

وفي الوقت القاتل، نجح المنتخب الإسباني في خطف هدف الفوز في الدقيقة 91، بعدما مرر فيران توريس كرة بينية متقنة، قابلها ميكيل ميرينو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وحاول المنتخب البرتغالي إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، وكاد أن ينجح في ذلك، إلا أن تألق حارس إسبانيا وصلابة الدفاع حالا دون تعديل النتيجة، ليحسم "لاروخا" بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، بينما ودّع المنتخب البرتغالي منافسات البطولة.