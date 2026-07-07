أكد مهند لاشين، لاعب منتخب مصر، أن محمد صلاح يمثل عنصرًا محوريًا داخل صفوف الفراعنة، مشيدًا بدوره القيادي وتأثيره الإيجابي على جميع اللاعبين داخل الملعب وخارجه.

وقال لاشين، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "يصعب وصف مدى روعة محمد صلاح، فهو يمتلك شخصية قيادية مميزة، ويعرف كيف يوحد غرفة الملابس، وهو ما ينعكس على الأجواء الإيجابية التي يعيشها الفريق".

وأضاف: "صلاح يحرص دائمًا على بقاء جميع اللاعبين متحدين، كما أننا نقضي الكثير من الوقت معه، وهو يساهم في خلق روح رائعة بين أفراد الفريق داخل الملعب وخارجه".

وتابع لاعب وسط منتخب مصر: "إنه قائدنا الحقيقي، ويزرع في الجميع روح الفريق. التزامه وتركيزه المستمران يمنحان اللاعبين طاقة إيجابية، لذلك فإن وجوده يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا".

وعن المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين، قال لاشين: "ندرك أننا سنخوض مباراة صعبة أمام منتخب قوي، خاصة أنها ستشهد وجود محمد صلاح وليونيل ميسي، وهما من بين أفضل لاعبي العالم".

واختتم تصريحاته قائلًا: "صلاح يمنحنا الثقة ويرفع معنوياتنا خلال المباريات، ونتمنى أن نقدم أداءً جيدًا ونحقق النتيجة التي نسعى إليها".