أسدل كريستيانو رونالدو الستار على مسيرته في بطولات كأس العالم، بعدما ودع منتخب البرتغال منافسات مونديال 2026 بالخسارة أمام منتخب إسبانيا في دور الـ16 بنتيجة 1-0.

وسجل ميكيل ميرينو الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 90+1 ليصعد بالمنتخب الإسباني إلى الدور ربع النهائي ويواجه المتأهل من مباراة أمريكا وبلجيكا.

وبهذه المباراة، خاض رونالدو آخر ظهور له في كأس العالم، ليختتم مشوارًا امتد لعدة نسخ من البطولة، صنع خلالها العديد من اللحظات التاريخية التي ستظل راسخة في ذاكرة جماهير كرة القدم.

وخلال مسيرته المونديالية، شارك قائد البرتغال في 27 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا، ليترك بصمة كبيرة مع منتخب بلاده، ويؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم تاريخ كأس العالم.

ولم تكن أرقام رونالدو وحدها هي ما ميّز رحلته، بل حضوره الدائم في اللحظات الكبرى، وقدرته على قيادة البرتغال في أصعب المواقف، فضلًا عن استمراره في المنافسة على أعلى مستوى لأكثر من عقدين.

ورغم انتهاء حلم التتويج بكأس العالم، فإن مسيرة رونالدو في البطولة ستظل واحدة من أكثر المسيرات إلهامًا، بعدما شارك في ست نسخ متتالية وواجه كبار منتخبات العالم، مقدمًا العديد من العروض التي رسخت اسمه بين أساطير اللعبة.

ومع إسدال الستار على رحلته المونديالية، يودع رونالدو كأس العالم تاركًا وراءه إرثًا عظيمًا، سيبقى حاضرًا في تاريخ البطولة، بعدما منح الجماهير سنوات طويلة من المتعة والإثارة، وأثبت أن اسمه سيظل دائمًا جزءًا من ذاكرة المونديال.