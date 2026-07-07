النائب عصام هلال: غياب المجالس المحلية سبب رئيسي لنقص خبرات بعض النواب

أكد النائب عصام هلال، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، جاهزية الدولة لإصدار قانون جديد لنظام الإدارة المحلية، واستعدادها لإجراء انتخابات للمجالس المحلية، وفق التوجيهات الرئاسية.



وقال خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين، إن بعض الأحزاب السياسية غير جاهزة لهذا التحول، متسائلًا:«هل المسألة هتكون بالبساطة إن إحنا نعمل انتخابات للمجالس الشعبية المحلية؟».



واردف أن قانون الإدارة المحلية، يتجاوز كونه مجرد قانون لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، موضحًا أن المواد المنظمة لهذه الانتخابات تُقدر بنحو ربع مواد القانون، مضيفًا:«عندنا مواد منظمة للإدارة المحلية في غاية الأهمية».



وأوضح أن المجالس المحلية تُمارس سلطاتها على الجهاز التنفيذي، وفق مواد قانون الإدارة المحلية والتي تحتاج للعديد من التعديلات.

وذكر أن انتخابات المجالس الشعبية المحلية، تجذب الكثير من المهتمين بالعمل العام والسياسي، الراغبين في تفعيل هذه المجالس بعد توقفها عام 2011، معلقًا: «آخر انتخابات مجالس شعبية محلية كانت 2008 واتحلت في 2011».



وذكر أن المجالس المحلية الشعبية كانت مدارسًا سياسية، لافتًا إلى الانتقادات التي تتعرض لها المجالس النيابية، بسبب عدم امتلاك بعض النواب للخبرات اللازمة لممارسة العمل النيابي، معقبًا: «دا كان سببه إن مدرسة المجالس المحلية مش موجودة».





